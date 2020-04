Is KV Oostende dan toch gered? Kustploeg rekent weer op overname

KV Oostende verschijnt op 4 mei voor het BAS om alsnog een proflicentie te krijgen. Het is niet ondenkbaar dat die zaak een formaliteit wordt. De afgelopen dagen was er topoverleg tussen de Amerikaanse kandidaat-overnemer Pacific Media Group, schuldeiser Alychlo (het fonds van ex-voorzitter Marc Coucke) en burgemeester Bart Tommelein die optrad als bemiddelaar.

Volgens onze informatie is er serieuze vordering geboekt en is er goeie hoop op een akkoord. PMG zou meer schulden willen afbetalen aan Marc Coucke en de miljardair heeft daar oren naar. Als het tot een overname komt, dan volgt een Amerikaanse kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro en staat niets een proflicentie nog in de weg.