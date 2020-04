Proximus stopt als sponsor bij Club Brugge, Anderlecht en Charleroi

Proximus stopt zijn zuivere sportsponsering bij Anderlecht, Club Brugge en Charleroi. Het telecombedrijf zal dus niet meer op shirts of op de boarding prijken. Dat is een streep door de rekening, want bij Anderlecht bijvoorbeeld investeerde Proximus volgens bepaalde bronnen zo’n 1 miljoen euro per jaar.

Bij Charleroi ging het om 800.000 euro per jaar. Toch betekent dit niet dat Proximus volledig verdwijnt. Er is nog een opening dat het bedrijf met bepaalde clubs inhoudelijker gaat samenwerken, maar ook dat is nog niet zeker. “We willen een heroriëntering van ons merk”, klinkt het.

Bij de drie clubs liep het sponsorcontract wel ten einde, maar midden in de coronacrisis doet de stopzetting pijn. Alle teams hadden gehoopt op een verlenging. Dat Proximus naast het tv-contract greep ten koste van Eleven, speelde mogelijk een rol. De operator blijft wel partner van de Rode Duivels en wat de naamgeving van 1B – de Proximus League – betreft, moet alles nog bekeken worden.

Proximus tekende onlangs wel een driejarig sponsorcontract met Flanders Classics, de organisator van wielerwedstrijden als de Ronde van Vlaanderen. Dat is opvallend, want Flanders Classics is in handen van Wouter Vandenhaute, extern adviseur van Anderlecht.