Acht interlands in twee maanden voor Rode Duivels

Als straks het voetbalcircus ooit weer losbarst, zal er een flink tempo op na worden gehouden. Ook de Rode Duivels zullen niet ontsnappen. De nationale voetbaltrots zal twee interlands spelen in september, drie in oktober en drie in november. Daarbij zitten de heen- en terugwedstrijden van de Nations League tegen Engeland, Denemarken en IJsland. Daar komen ook nog een keer twee oefeninterlands bovenop, wedstrijden die bondscoach Roberto Martinez wil gebruiken om zijn team klaar te stomen voor de WK-voorronde, die in maart 2021 begint. Acht interlands in twee maanden dus. “Als we tegen dan mogen reizen, natuurlijk”, klinkt het op de voetbalbond.(lvdw)