Geen VAR bij herneming Champions en Europa League

De UEFA is van plan zo snel als het kan de Champions League en Europa League, waarin nog enkele terugwedstrijden van de 1/8ste finales moeten worden gespeeld, te hernemen. De bedoeling is de finale van de Europa League op 27 augustus en die van de Champions League op 29 augustus te laten plaatsvinden. De UEFA zal daarbij de VAR niet langer inschakelen omdat “het inherent is aan hun job dat ze op minder dan anderhalve meter moeten samenzitten en wisselende contacten hebben”. Alsof dat van de spelers niet kan gezegd worden...(lvdw)