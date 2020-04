Anderlecht zoekt ervaren keeper: Nederlander Vorm in beeld

Anderlecht is actief op de keepersmarkt. Op dit moment is het de bedoeling dat Hendrik Van Crombrugge blijft, maar RSCA ziet met Roef (Gent), Didillon (Genk?) en Boeckx (stopt?) wel drie doelmannen vertrekken. De Brusselaars zoeken daarom twee doelmannen: een ervaren keeper, die ook op de bank wil zitten, en een aanstormend talent.

Als ouderdomsdeken komt Michel Vorm (36) in beeld. Hij is bij Tottenham de doublure van Hugo Lloris, maar is er einde contract. De vijftienvoudige international kwam in zijn carrière ook uit voor Utrecht en Swansea. In 2014 betaalden de Spurs nog 6 miljoen voor hem. Daarnaast werden enkele doelmannen vanop de Belgische markt aangeboden of vrijblijvend gepolst. Het gaat om William Dutoit (Oostende), Davino Verhulst (Lokeren) en Laurent Henkinet (OH Leuven).

Als aanstormend talent maakt Jonathan De Bie (19) een kans. De Belgische jeugdinternational is eveneens transfervrij bij Tottenham. Bij Anderlecht ziet hij doorgroeimogelijkheden, maar hij kan in Londen ook bijtekenen voor 1 jaar met optie.

Moeskroen-keeper Jean Butez zou pas in beeld komen als er echt een niet te weigeren bod op Van Crombrugge komt. (jug, dvd, bfa)