Telenet wil geld terug van de Pro League

De Pro League beslist maandag over het stopzetten van de competitie. De intentie is nog altijd om het einde van het seizoen aan te kondigen, maar Telenet vraagt dan wel om geld terug te storten voor de wedstrijden die niet worden gespeeld. Het telecombedrijf was ontgoocheld dat het niet geconsulteerd werd over een stopzetting. Er was nochtans al een voorschot op de televisierechten betaald, maar nu wordt een derde van de Jupiler Pro League wellicht niet gespeeld.

Telenet stuurde nu een officiële brief met de vraag om een regeling te treffen. Zo kan een terug­betaling bijvoorbeeld gespreid gebeuren of de waarde van dit bedrag kan volgend seizoen al in rekening gebracht worden als Telenet nog wedstrijden zou uitzenden.

Of dit de beslissing om de competitie maandag stop te zetten zal beïnvloeden, is afwachten.(jug)