Banken schatten economische krimp fors hoger in

“In tegenstelling tot onze voorgaande voorspelling verwachten we geen snelle terugkeer naar de situatie van voor de crisis”, zegt Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. Het feit dat de Belgische economie slechts geleidelijk zal heropstarten, geeft aanleiding tot tweederonde-effecten en leidt uiteindelijk tot permanent verlies van productiecapaciteit. “Daar waar we tot enkele weken geleden uitgingen van een V-vormig herstel, gaan we vandaag uit van een U-vormig herstel. We rekenen op een geleidelijke openstelling van de economie vanaf begin mei, waarbij in die maand gemiddeld nog iets meer dan de helft van de maatregelen van kracht zal zijn. Voor juni gaan we uit van een verdere versoepeling tot 30 procent.” Ook voor de tweede jaarhelft verwacht de bank dat er nog steeds een minimum aan maatregelen zal gelden, met productieverlies, definitieve sluitingen en dus extra werkloosheid tot gevolg. De werkloosheidsgraad zou stijgen van 5,4 naar 7,5 procent.

Ook KBC ziet de economie een flinke klap krijgen. “Het wordt een heuse coronacrisis”, zegt hoofdeconoom Jan Van Hove, maar “wat we zien in China sterkt ons vermoeden dat het om een tijdelijke economische schok gaat, waarna een vrij duidelijk herstel kan volgen. Voor België kan dat herstel zelfs heel sterk zijn dankzij overheidsmaatregelen als tijdelijke werkloosheid en financiële maatregelen om de hoogste nood te lenigen.” Al houdt Van Hove nog een slag om de arm: “Onze prognoses gaan ervan uit dat er in het najaar geen nieuw lockdownperiodes komen in het geval dat we het virus toch niet onder controle krijgen.”