15e verjaardag van eerste YouTube-video: een blote borst, een dierentuin en een tsunami

De meest legendarische video’s aller tijden

Me at the zoo. Voor de meeste mensen betekenen die woorden niet veel. Maar voor zij die het grootste deel van hun dagen op het internet doorbrengen, verwijzen ze naar een legendarische video. Me at the zoo is namelijk het eerste filmpje ooit dat op het videoplatform YouTube werd geüpload. En dat exact 15 jaar geleden. Het duurt slechts 18 seconden en het toont de Amerikaan Jawed Karim voor het olifantenverblijf in de dierentuin van San Diego. “Het is best een hilarische video. Nog geen 20 seconden en veel zegt hij niet. Best wel een verschil met wat er nu allemaal van knap gemaakte video’s te vinden zijn op het platform”, zegt Michiel Sallaets, woordvoerder van Google, het bedrijf dat YouTube in 2006 kocht voor 1,65 miljard dollar. “Het is niet de meest bekeken video die nu op het platform te vinden is, maar mensen – hoe raar ook – blijven de video bekijken. Ondertussen heeft die al meer dan 90 miljoen views.”

Die Amerikaan in de zoo is niet zomaar iemand. Hij is een van de drie oprichters van YouTube. Samen met Chad Hurley en Steve Chen registreerde Jawed Karim de domeinnaam van het videoplatform op valentijnsdag 2005. Het idee was om een datingwebsite op te richten, maar daar kwam uiteindelijk niet veel van in huis. Maar toen ze tot de realisatie kwamen dat er van twee veelbesproken gebeurtenissen van 2004, de ontblote borst van Janet Jackson tijdens de Superbowl en de tsunami later dat jaar, geen beelden te vinden waren, kwam YouTube uiteindelijk tot stand.

Ondertussen is YouTube uitgegroeid tot een onmisbaar digitaal platform. Elke dag wordt er meer dan een miljard uur aan video’s bekeken en elke minuut wordt er nog eens voor 500 uur aan videomateriaal geüpload. Het videoplatform heeft vandaag meer dan 2 miljard maandelijkse gebruikers en is beschikbaar in 100 landen en in 80 verschillende talen.