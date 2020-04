Diamant blinkt niet meer

Sinds begin april is de handel in diamant in Antwerpen teruggevallen tot amper 4 procent van de handel in dezelfde periode vorig jaar, zo meldt koepelorganisatie AWDC.

“Elke schakel in de keten van de internationale diamanthandel is vandaag stilgevallen”, zegt Margaux Donckier, woordvoerster van Antwerp World Diamond Centre. Een heropflakkering van de juwelenhandel in China zorgt wel voor een “sprankeltje hoop”. Volgens AWDC was de terugval te verwachten, aangezien de handel in diamant steeds “uiterst gevoelig is voor economische veranderingen”. Tijdens de financiële crisis van 2009 viel de handel met de helft terug, klinkt het. De situatie nu lijkt dus nog een pak dramatischer.(krs, blg)