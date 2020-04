“Mijn ploegmaats moeten me nu niet met coach aanspreken”

1. Waarom stop je als voetballer en word je assistent?

“Over twee maanden word ik 39 jaar. Mijn ploegmaats zeggen al jaren dat er een assistent-coach in mijn schuilt omdat goed kan omgaan met een groep. Zulte Waregem biedt me een unieke kans om meteen aan de slag te gaan bij het eerste elftal. Dat kan alleen hier omdat ik Francky Dury al jaren ken en we goed zullen samenwerken. In deze coronacrisis zullen de jobaanbiedingen in het voetbal ook beperkt zijn.”

2. Had je schrik voor het jaar te veel als speler?

“Kijk, als Zulte Waregem de beker had gewonnen, had ik nog een jaar gevoetbald. Nog eens Europees spelen was een perfect einde van mijn carrière geweest. Ik ben nog fit genoeg, ik speelde dit seizoen alles. Aan de andere kant ben ik ook trots op mijn profcarrière van achttien jaar. Kampioen met Club Brugge, de beker met Club en Zulte Waregem, Europees spelen in Besiktas...”

3. Was je idealiter speler-assistent geworden?

“Neen, kijk naar Kompany. Vincent zal uiteindelijk wel slagen bij Anderlecht, maar zelfs hij had het begin dit seizoen moeilijk om twee functies te combineren. Ook ik zou in dat geval te veel hooi op mijn vork nemen en richt mijn energie liever op één project. Daarom wou ik de voorbije jaren ook nooit jeugdcoach worden.”

4. Wat is het hoogtepunt van je spelerscarrière?

“Het moeten niet per se bekers zijn, hé? Ik herinner me nog hoe ik bij mijn Nederlandse club Sparta Rotterdam als 20-jarige snotaap het veld op liep voor mijn debuut. Naast mij keeper Brian Vandenbussche en trainer Frank Rijkaard. De arm van Rijkaard rond mijn schouder vergeet ik nooit meer. Weet je wat ik nog zal missen? Het gevoel dat je krijgt als je vanop het veld rondkijkt in een vol stadion en weet dat alles perfect loopt, dat je gaat winnen.”

5. Wordt het moeilijk om gasten als Deschacht en Bossut te coachen?

“Ze moeten me in ieder geval geen coach noemen. Dat ze maar gewoon Davy blijven zeggen, ik zegt ook altijd Francky tegen Francky. Natuurlijk zullen de verhoudingen enigszins veranderen en ze zullen wel grappen dat ik meer te zeggen heb, maar alles zal wel vlot verlopen. Er zal een goeie wisselwerking ontstaan tussen Francky Dury, Timmy Simons en ikzelf.”