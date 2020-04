Slechts 3 procent van Belgen al immuun tegen coronavirus

Een eerste groot bloedonderzoek wijst uit dat nog maar een zeer kleine minderheid van de Belgische bevolking, zo’n 3 procent, al besmet is geweest met het coronavirus. Met dat cijfer wordt duidelijk wat gevreesd werd: we zitten zeer ver af van groepsimmuniteit.

Hoe groot is het dark number van het coronavirus? Heeft een groot deel van de bevolking de infectie misschien ongemerkt al doorgemaakt? Een studie van epidemiologen Pierre Van Damme en Heidi Theeten (UAntwerpen) op basis van 3.686 bloedstalen die drie weken geleden in heel België werden afgenomen (en dus een beeld geven van de besmettingsgraad bij de hele bevolking vóór en rond het begin van de lockdown op 13 maart), geeft nu een eerste antwoord: ongeveer 3 procent van de bevolking of zo’n 300.000 Belgen vertoonde antilichamen, en heeft de infectie dus al doorgemaakt. Dat ligt in de lijn van andere Europese landen, waar de immuniteit ook tussen 1 en 5 procent ligt.

Dat betekent dat er weinig personen zijn die potentieel al beschermd zijn tegen het virus, en we dus zeer ver af zitten van groepsimmuniteit. “Bij het lossen van de lockdown moet de regering dan ook rekening houden met een bevolking die nog steeds zeer vatbaar is voor het virus”, aldus Van Damme. “Eén vonkje kan een nieuw bosbrand veroorzaken: een tweede piek van besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens. Het zal er dus op aankomen de contacten van nieuwe gevallen zeer nauwkeurig op te sporen, zodat een klein brandje meteen geblust kan worden.”

