Twee grote branden vlak bij Belgische grens in Nederlandse provincie Zeeland

In de Nederlandse provincie Zeeland zijn woensdagavond twee grote branden uitgebroken in gemeentes vlak bij de Belgische grens. In Hulst woedde bij een autobedrijf een grote uitslaande brand waarbij veel rook vrijkwam. In de buurgemeente Nieuw-Namen kwam asbest vrij bij een brand in een schuur van een houtbedrijf.

De brand bij het autobedrijf in Hulst werd woensdagavond rond 23.00 uur door de brandweer onder controle gebracht. Er wordt donderdagochtend nog nageblust. De bewoners van omliggende woningen werden tijdelijk geëvacueerd, maar zijn intussen naar huis mogen terugkeren. Bij de brand waren ook explosies te horen, die veroorzaakt werden door ontploffende gasflessen in de garage.

In het vlakbij gelegen Nieuw-Namen kwam asbest vrij bij een brand in een schuur van een houtbedrijf. Ook bij die brand kwam veel rook vrij. De omwonenden werd gevraagd deuren en ramen dicht te houden. Twee nabijgelegen huizen zijn ontruimd vanwege een hoog gehalte van koolmonoxide in de woningen.

Volgens de regionale nieuwssite Omroep Zeeland werden ook Belgische brandweerwagens ingezet om de brand in Nieuw-Namen onder controle te krijgen.