Man overleden bij woningbrand aan tankstation in Oud-Turnhout

Oud-Turnhout - In Oud-Turnhout is in de nacht van woensdag op donderdag een man overleden bij een woningbrand. Het huis is volledig uitgebrand, het aanpalende tankstation bleef gevrijwaard.

De melding van de brand liep binnen kort na middernacht. “Toen de eerste brandweerwagens ter plaatse kwamen was de brand al uitslaand”, zegt burgemeester Bob Coppens van Oud-Turnhout. “Bijkomende probleem was dat de woning aan een tankstation ligt. De brandweer heeft er eerst voor moeten zorgen dat de vlammen het tankstation zelf niet konden bereiken.”

Het tankstation bleef uiteindelijk gevrijwaard, de woning zelf ging helemaal in de vlammen op. In het puin werd later een lichaam aangetroffen. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om de voormalige uitbater van het tankstation, die als enige op het betrokken adres is ingeschreven. “We vreesden meteen het ergste omdat de bewoner nergens te vinden was terwijl zijn auto in de garage stond”, zegt Coppens. “Dit kon erop wijzen dat de man thuis was.” Dat bleek helaas ook het geval. Het is nu wachten op de formele identificatie van het lichaam.

“Onze gedachten gaan uit naar de getroffen familie” zegt de burgemeester. Voor de hulpdiensten eindigde een zware dag en avond op die manier tragisch. De brandweer was al urenlang in touw na het uitbreken van een grote natuurbrand in natuurgebied De Liereman woensdagnamiddag.