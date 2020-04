Ex-ploegmaat over Ibrahimovic: “Eerst pochte hij met zijn rijkdom, dan dreigde hij ons vermoorden”

Een flinke dosis narcisme is Zlatan Ibrahimovic (38) niet vreemd. De Zweedse spits kan dan ook bikkelhard zijn voor zijn medespelers. Zo valt ook te horen bij zijn ex-ploegmaat Joao Pedro.

Joao Pedro en ‘Ibra’ waren ploegmaats bij LA Galaxy in de Amerikaanse MLS. In 2018 sputterde de machine een beetje in Los Angeles en was een dertiende plaats in de competitie het zwakke eindverdict.

Op de laatste dag van dat seizoen verloor LA Galaxy met 3-2 tegen Houston Dynamos, terwijl Ibrahimovic en co.twee doelpunten hadden voorgestaan. Die nederlaag kon de Zweedse superster helemaal niet verkroppen en hij ging dan ook flink tekeer in de kleedkamer.

“Op het einde van de match gaf Zlatan ons een preek”, vertelt Joao Pedro aan het Portugese blad Expresso. “Hij zei: “Als jullie hier zijn om op het strand te wandelen of om Hollywood te bezoeken, zeg het maar. Ik heb 300 miljoen op mijn bankrekening en bezit ook een eiland. Ik heb dit allemaal niet meer nodig. De eerste die nu iets zegt tegen mij, vermoord ik.”

Ibrahimovic won geen trofeeën in de MLS en verliet LA Galaxy in november 2019 om terug te keren naar AC Milan.