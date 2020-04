Standard bereikt dan toch algemeen akkoord met spelers over loonsverlaging

Het had wat voeten in de aarde, maar Standard heeft met zijn spelers nu toch een algemeen akkoord bereikt over de verlaging van de salarissen.

Het was een zaak die al even aansleepte. In eerste instantie kregen de Standard-spelers de keuze: op technische werkloosheid gezet worden of eens forse loonsverlaging aanvaarden. Het gebrek aan overleg stoorde verschillende spelers. Zeven van hen, onder wie Zinho Vanheusden, ondertekenden niks en stapten naar spelersvakbond Sporta.

In overleg met Sporta bleven de voorbije weken de onderhandelingen tussen Standard en de spelersgroep voortduren. Het was daarbij Vanheusden die de gesprekken aanvoerde en een belangrijke rol speelde in het vinden van een oplossing. In de nacht van woensdag op donderdag waren uiteindelijk alle handtekeningen verzameld en werd het akkoord bevestigd.

Om de financiële tik van Covid-19 op te vangen, hebben de spelers allemaal een aanzienlijke loonsverlaging aanvaard. Deze wordt toegepast op de periode van 19 maart tot en met (voorlopig) 3 mei. Hoeveel de spelers afstaan is niet bekend. Wel zou het niet gaan om percentages, maar om staffels. Hoe meer je verdient, hoe meer je dus afstaat. Een deel van de verlaging wordt zoals gepland gebruikt om ziekenhuizen in Luik te ondersteunen.