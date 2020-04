West Ham-coach Moyes engageert zich als bezorger van groenten en fruit

Wielrenner Davide Martinelli fungeert als koerier voor medicijnen in het Italiaanse Lodetto, over het kanaal is David Moyer van dienst als bezorger van fruit en groenten in Lancashire. De coach van West Ham United zet zich zo op zijn manier in voor de goede zaak tijdens de Britse lockdown.

Moyes zit voor even niet met voetbal in het hoofd. Hij resideert aan zee in de buurt van Lancashire en wou daar zijn steentje bijdragen aan de werking van de lokale gemeenschap.

“Er hing een bordje uit bij de lokale groenten- en fruitwinkel, waarop te lezen stond: ‘Vrijwilligers gezocht”, zegt Moyes aan The Sun. “Ik heb erop gereageerd en ben er als koerier in dienst gegaan. Ik bevoorraad zo alle mensen in de buurt. Ik word wel vaak eens herkend, ja.”

Tijd om te praten met de fans heeft Moyes wel niet. “Ik drop het voedselpakket aan de deur en wacht vanop straat dan af of mensen het gezien hebben. Daarna rij ik al door naar de volgende bestelling!”