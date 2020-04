Legendarische Antwerpse DJ Smos (53) overleden

DJ Smos in actie op zijn verjaardagsfeest in Café d’Anvers. Foto: Kioni Papadopoulos

De legendarische DJ Smos, meer dan 25 jaar lang resident dj van discotheek Café d’Anvers, is overleden. DJ Smos werd 53 jaar.

Dj Smos is een icoon in de Antwerpse dansscène. Als sinds de jaren 90 was hij helemaal vervlochten met housetempel Café d’Anvers, pal in het Schipperskwartier.

In april 2017, drie jaar geleden, werd DJ Smos nog stevig in de bloemen gezet in de discotheek in de Verversrui. Hij werd toen 50 jaar en was er tegelijkertijd ook al 25 jaar lang resident dj.

“Vroeger was er veel minder concurrentie. Er waren hooguit een handvol clubs waar je house kon horen, en Café d’Anvers was toen een van de trendsetters. Ik kwam er al voor ik zelf begon te draaien”, vertelde hij toen in een interview in Gazet van Antwerpen naar aanleiding van dat dubbele feest.

Ook na meer dan een kwarteeuw achter de draaitafels bleef Smos dj’en een aparte job vinden. “Het is werken wanneer andere mensen staan te feesten, maar je zit wel mee in de sfeer, natuurlijk.”

“’t Is toch heel anders dan sneakers verkopen, wat ik overdag doe”, vertelde hij verder in het interview van drie jaar terug. “Precies omdat ik nog een andere job heb, voel ik niet de behoefte om op elk feest als laatste het licht uit te doen. Mijn huidige vriendin heeft ook een zoontje en daar wil ik ook leuke dingen mee doen. En dan is het zaak om een beetje fris op te staan en niet met een houten kop uit mijn bed te vallen. Die zelfdiscipline is niet altijd even gemakkelijk, maar het moet.”

Tomorrowland

DJ Smos kwam zeker ook met zijn platencollectie, en later USB-stick, uit zijn vertrouwde cocon. Zo draaide hij ook in grotere binnen- en buitenlandse clubs en op festivals. Ook mocht hij op de affiche prijken van Tomorrowland. “Tomorrowland is kicken als dj. Dat is elk jaar magisch. Iedereen is uitbundig, want wie voor honderd euro een kaartje heeft gekocht, wil zich voor tweehonderd euro amuseren. Daar sta ik vaak ook tussen mijn eigen favorieten geprogrammeerd. Ik heb ook een tijdje een residency gehad in de Rex Club in Parijs. Bij iedere nieuwe plaat ontplofte de zaal. Maar het echte hoogtepunt is toch die vijfentwintig jaar in Cafe d’Anvers. Ik ken iedereen en dat is intussen een familie geworden. Het blijft een unieke locatie: een oude kerk met bakstenen muren en een topgeluid. En ze leunen daar op hun resident dj’s. Er zijn weinig clubs die dat kunnen.”

Echte naam

DJ Smos is uiteraard zijn artiestennaam en zo wilde hij ook bekendstaan. “Zelfs mijn eigen moeder noemde me zo. Als tiener ging ik in de weekends met vrienden op stap en na een paar pintjes gingen we een sandwich eten. Ik had een gezonde appetijt en kon er zo gerust drie, vier na elkaar naar binnen werken. Zo kwam ik aan mijn naam, en die is blijven plakken.”