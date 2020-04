Terug aan het werk als poetshulp, maar veiligheid niet gegarandeerd: “Klanten respecteren social distance niet”

In de dienstenchequesector wordt al terug volop gewerkt, dit terwijl veilig werk vaak niet gegarandeerd is. Dat zegt de socialistische vakbond ABVV die de afgelopen dagen een enquête hield bij meer dan 4.000 huishoudhulpen. De druk om terug te gaan werken - om financieel rond te komen - is heel groot en werkgevers hebben onvoldoende respect voor de veiligheid van hun werknemers, klaagt het ABVV donderdag aan in een persbericht.

Volgens deze enquête is 42 procent van de bedrijven opnieuw actief, acht procent is zelfs nooit gesloten geweest. Meer dan een derde van de bevraagde huishoudhulpen gaat terug werken, omdat de werkgever dat vraagt en uit angst haar/zijn job te verliezen. Zesenveertig procent gaat werken omdat ze anders niet rondkomen.

De veiligheid laat volgens het ABVV te wensen over. Bij 65 pct van de ondervraagden komen de klanten geregeld in dezelfde ruimte als de huishoudhulp en 35 pct van de klanten respecteert de richtlijn van 1,5 m afstand houden niet. Het is voor huishoudhulpen moeilijk om dit af te dwingen. De helft van de huishoudhulpen durft niet te stoppen met werken indien de klant ‘social distancing’ niet naleeft of eventueel besmet is met corona.

Negentig procent van de werkgevers organiseert geen enkele opleiding over de veiligheidsmaatregelen terwijl dat verplicht is. Slecht 2,5 pct van de werkgevers organiseert een echte opleiding. Verder blijkt dat 84 pct van de huishoudhulpen die terug aan het werk gaan, niet alle noodzakelijke beschermingsmaterialen krijgt: een mondmasker, desinfecterende gel, handschoenen en papieren zakdoekjes.

“De voorbije dagen was er veel te doen rond het terug opengaan van tuincentra en doe-het-zelfwinkels en alle veiligheidsmaatregelen die de werkgevers daarbij moesten voorzien. Maar in de dienstencheques moeten mensen aan het werk zonder dat dit gerespecteerd wordt”, concludeert het ABVV.