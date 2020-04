Opvallende beelden: 100.000 tulpen kapotgemaakt om samenscholing te vermijden

In Japan hebben de lokale autoriteiten Sakura maar liefst 100.000 tulpen afgesneden om kijklustigen te ontmoedigen langs te komen. De stad tracht zo te vermijden dat mensen samenscholen. Ook het befaamde tulpenfestival werd afgelast.

Gewoon bedekken duizenden van de bloemen de velden in de stad Sakura, ten oosten van Tokio, en trekken ze een veelvoud van toeschouwers aan. Reden genoeg om een einde te maken aan al dat kleurrijks: omdat de sociale afstandsmaatregelen niet zouden gevolgd worden als mensen een glimp proberen opvangen van de bloemen, werd besloten de velden te maaien.

De autoriteiten trokken zo ook de stekker uit het jaarlijkse tulpenfestival in de tuinen van Sakura Furusato Hiroba. Het is een opvallend beeld: maar liefst 7.000 vierkante meter aan groene stengels, in plaats van rijen roze en rode bloemen. Delen van de velden lijken intussen zelfs modderbaden te zijn geworden.

“We hadden geen andere keuze”, zei Sakiho Kusano, een ambtenaar van de toeristische dienst van de stad. “Veel bezoekers kwamen al in het weekend om de bloemen in volle bloei te zien. Het werd een massabijeenkomst, dus we moesten wel de beslissing nemen om de bloemen te snijden.” Niet alle bloemen gingen de vuilnisbak in: een groot deel werd geschonken aan de scholen in de buurt.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS