Argentijnse voetbalprofs leven en slapen al dagenlang op de luchthaven

Drie Argentijnse voetballers zijn gestrand op de luchthaven van Frankfurt. Leonardo Gil (28), Sergio Vittor (30) en Cristian Guanca (27) hebben al 5 dagen achter de rug in het terminalgebouw. Ze hebben geen vergunning om terug te keren naar hun thuisland.

De drie pechvogels spelen in Saudi-Arabië: Gil voor Al-Ittihad, Vittor bij Damac FC en Guanca komt uit voor Al-Shabab. Nadat de competitie werd stilgelegd, wilden ze huiswaarts keren, maar daar stak de Argentijnse vluchtautoriteit ANAC een stokje voor.

De Argentijnen kregen geen inreisvergunning, nadat ANAC in overleg ging met de overheid en het ministerie van Volksgezondheid. De oorspronkelijk geplande reis liep via Frankfurt en São Paulo, maar niemand mag van Brazilië naar buurland Argentinië vliegen. De vereiste autorisatie voor een privévlucht van São Paulo naar Buenos Aires ontbrak dus bij vertrek vanuit Frankfurt. Nu zitten ze hopeloos vast.

Slapen op de grond

“We kunnen het vliegveld niet verlaten. Het hotel in de transitzone heeft slechts enkele kamers beschikbaar. Soms krijgen we er eentje toegewezen, soms moeten we op de grond slapen”, vertelt Gil. “De mensen die hier werken vroegen wel wat ze konden doen voor ons. We krijgen ook twee keer per dag eten. Daar zijn we heel dankbaar voor”, klinkt het hoopvol.

Voor Guanca is de situatie mogelijk nog wat meer penibel: hij is gestrand met zijn vrouw, twee dochters en zijn 56-jarige moeder. Met de hulp van spelersadviseur Pablo Bengoechea, die in Duitsland verblijft, hopen ze elke dag op groen licht vanuit hun thuisland.