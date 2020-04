Virologen tonen nieuwe grafiek: “Oversterfte door coronavirus bedraagt 80 procent, dat is niet hoger dan in onze buurlanden”

Het aantal patiënten dat met Covid-19 op intensieve zorgen in onze ziekenhuizen ligt, is onder de grens van 1.000 gezakt. Dat is symbolisch een belangrijke daling, die nog eens duidelijk maakt dat het coronavirus minder krachtig aan het worden is. Dat is bekendgemaakt op de dagelijkse persbriefing van het Crisiscentrum. De virologen gingen er ook in op de oversterfte in ons land, die volgens hen aantoont dat het aantal overlijdens in ons land in verhouding is met die in onze buurlanden.

Eerst de cijfers: in de voorbije 24 uur zijn opnieuw 230 overlijdens genoteerd door het virus, wat het totaal op 6.490 brengt. 211 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen, wat het totale aantal patiënten in ziekenhuizen op 4.527 brengt. Dat is een daling van 238. Het is van eind maart geleden dat er nog minder dan duizend mensen op intensieve zorgen gelegen hebben. Het zijn er nu 993, wat nogmaals bewijst dat het virus aan kracht aan het inboeten is.

Oversterfte

Op de dagelijkse persbriefing is viroloog Steven Van Gucht ingegaan op de mortaliteit in ons land. Hij toonde een figuur die de oversterfte in de laatste weken toont. “In normale tijden overlijden in ons land tijdens deze periode gemiddeld 300 mensen per dag. Als het er meer zijn dan gemiddeld, spreken we van oversterfte”, zei Van Gucht.

Die oversterfte is duidelijk te zien op de grafiek die de virologen toonden. De oranje lijn toont de evolutie van het totale aantal sterftes, en die gaat gevoelig omhoog sinds 16 maart. De groene lijn toont het aantal overlijdens dat vermoedelijk te wijten is aan het coronavirus. Vermoedelijk, want in de dagelijkse cijfers worden zowel in het labo bevestigde corona-overlijdens (de stippellijn, nvdr) opgenomen als vermoedelijke gevallen.

“We zien significante oversterfte sinds 16 maart. Het is goed te zien dat de stijging van de oranje lijn overeenkomt met die van de groene lijn. Dat toont aan dat onze rapportering overeenkomt met de realiteit. Het betekent dat als we enkel de bevestigde gevallen gerekend hebben, we het aantal sterftes zwaar onderschat zouden hebben.”

80 procent

“De oversterfte zien we vooral bij 65-plussers, maar in het begin ook wel bij jongere mensen. We zien nu dat er 80 procent meer overlijdens zijn dan verwacht in deze periode. Die oversterfte is veel groter dan we in vorige jaren ooit gezien hebben. Dit is groter dan vorige griepseizoenen of hittegolven. De piek lag ergens rond 10 april, met 237 overlijdens per dag. De oversterfte is dus gevoelig meer dan de voorbije jaren, maar het ligt zeker niet hoger dan in onze buurlanden.”

Die 80 procent is gevoelig meer dan de oversterfte die de griep of een hittegolf veroorzaakt. Dat betekent dat het coronavirus inderdaad een veel ernstigere gebeurtenis is dan andere virussen waar we de voorbije jaren mee te maken kregen.