Gloeiende barbecuekolen doen berging uitbranden, huis gevrijwaard

Kortemark - In de Lichterveldestraat in Kortemark is een berging aanpalend aan een halfopen bebouwing donderdagochtend uitgebrand. Het vuur werd opgemerkt door de bewoners zelf die thuis waren, rond 9.30 uur. De berging stond toen al in lichterlaaie en volgens buurtbewoners waren er enkele ontploffingen geweest. Die werden wellicht veroorzaakt door verfpotten die nog in de berging lagen.

De brand zou veroorzaakt zijn door nog steeds gloeiende barbecuekolen. De bewoners hadden woensdag de barbecue aangestoken in eigen tuin en zouden nadien de kolen in een vuilniszak gestopt hebben. Zonder dat ze het wisten waren de kolen wellicht nog iets te veel aan het nagloeien waardoor de vuilniszak in brand vloog en daarna de hele berging aantastte.

De bewoner probeerde het vuur nog zelf te blussen met een tuinslag maar dat was tevergeefs. Hij moest de brandweer van Kortemark opbellen. “Bij onze aankomst stond de ganse berging nagenoeg in brand en was er een gat geslagen in het dak, waardoor de rookpluim naar buiten kon ontsnappen”, zegt brandweerkapitein David Vanden Eynde. “Via de zijtuin konden we de berging makkelijk bereiken en blussen.

De berging is weliswaar vernield maar het huis kon gevrijwaard worden. Daar is ook geen brand- of rookschade.” Tijdens de interventie moest het verkeer in de Lichterveldestraat beurtelings passeren. Het dak van de berging bestond uit golfplaten maar het is niet duidelijk of die asbest bevatten. Dat zal onderzocht worden.