Zo willen werkgevers en vakbonden bedrijven weer openen: gespreide uren, geschrankte bureaus en rug aan rug in de lift

Wanneer bedrijven weer opengaan, dat weten we nog niet. Maar hoe ze dat zullen doen, dat hebben werkgevers en vakbonden intussen wel al afgesproken. In een 37 pagina’s dikke gids legt de Groep van Tien uit hoe bedrijven één en ander kunnen organiseren. Denk aan afgedekte urinoirs, geschrankte bureau’s en het advies om geen deelfietsen of de lift te gebruiken. “En als het écht moet, sta dan rug aan rug in die lift.”