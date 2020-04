Hoe KV Oostende weer opgelucht kan ademhalen, en ook Marc Coucke baat heeft bij overname Kustclub

Hoog spel, intriges, publieke oorlogjes...Na een lange soap is er een mondeling akkoord over de overname van KV Oostende. Bemiddeling van Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) leidde tot een deal tussen overnemer Pacific Media Group en schuldeiser Marc Coucke. Het was hard tegen hard, maar ook voor Coucke moest er een oplossing komen. Anders dreigde de miljardair dik 10 miljoen te verliezen.