Voor het eerst cijfers over hoe scholen pre-teachen: veel filmpjes en vooral Nederlands en Frans

Bijna alle scholen hebben een digitaal aanbod ontwikkeld om vanop afstand les te geven aan hun leerlingen. Ze gebruiken massaal filmpjes en focussen vooral op Nederlands, wiskunde en Frans. Dat blijkt uit een belronde die de onderwijsinspectie de voorbij dagen heeft georganiseerd bij 700 schooldirecteurs.

Het is de bedoeling dat de onderwijsinspectie tegen eind april álle scholen opbelt om in kaart te brengen hoe zij met de coronacrisis omspringen. Voorlopig hebben zij al 700 schooldirecteurs gebeld, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs.

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) heeft de voorlopige resultaten van de belronde donderdag voorgesteld in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement. Daaruit blijkt dat 99 procent van de schooldirecteurs in het middelbaar zegt de situatie onder controle te hebben. In het basis is dat 95 procent.

Onbereikbaar

De inspecteurs polsten ook naar de manier waarop het aanloopleren gebeurt. 95 procent van de scholen zegt een aanbod te hebben voor álle leerlingen, ook wie digitaal niet bereikbaar is. “Zij geven taken op een andere manier via rondes die ze zelf doen of afhaalmomenten op school”, zegt Weyts. In het middelbaar geven leerkrachten vooral Nederlands, wiskunde en Frans. Er wordt ook massaal gebruikgemaakt van filmpjes, zelfgemaakt of uit een database: 86 procent van de basisscholen doet dat en 94 procent van het secundair.

Ook over de meest kwetsbare kinderen zijn ze cijfers. 9 op 10 scholen zegt tussen de 80 en 100 procent van die kinderen te bereiken. Tot slot zeggen de scholen heel tevreden te zijn met de richtlijnen die de overheid heeft aangeboden. “Ze vinden het een goed houvast”, zegt Weyts.