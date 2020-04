Zware hinder nadat truck met diepvriesfrieten kantelt op E17: “Vermijd de regio”

Op de E17 richting Antwerpen is ter hoogte van Sint-Niklaas West een zwaar ongeval gebeurd. Een vrachtwagen is er gekanteld en verspert er de volledige weg. Het verkeer moet er over de pechstrook. “Reken op driekwartier aanschuiven”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaamse Verkeerscentrum.

De chauffeur van het voertuig is lichtgewond. Naar eigen zeggen is het ongeval kunnen gebeuren toen hij moest uitwijken voor een andere invoegende trucker ter hoogte van de parking in Waasmunster. Door het plotse manoeuvre kantelde de vrachtwagen op zijn zij.

“Een lastige situatie die veel hinder veroorzaakt in een tijd van weinig files”, zegt woordvoerder Bruyninckx. “Omdat de drie rijstroken versperd zijn, moet iedereen over de pechstrook. Dat is een enorme trechter. Er staat zo’n 7 kilometer file en dat zorgt voor vertragingen tot driekwartier.”

De afhandeling zal nog een tijdje duren. “Het is een hele klus om de vrachtwagen recht te zetten en de baan schoon te krijgen. Wie nu van het oosten naar het westen van ons land gaat, doet dat best via Brussel. En van Bruggen naar Antwerpen is het beter om via de E34 te gaan. De omgeving vermijden wordt nu alleszins aangeraden want je rijdt je vast.”

LEES OOK. “Zonder corona hadden we vandaag een verkeersinfarct zonder weerga gezien”

Foto: bfs