Crisiscentrum waarschuwt voor cybercriminaliteit: “Opgelet voor websites die fake mondmaskers verkopen”

De interfederale woordvoerders van het Nationale Crisiscentrum waarschuwden tijdens de persconferentie voor “malafide figuren die slechte bedoelingen hebben op het internet”. Het gaat om mensen die misbruik maken van het coronavirus om mensen op te lichten.

De voorbije tijd werden massaal veel domeinnamen gekocht met verwijzingen naar het virus en meer specifiek naar mondmaskers. “Een deel is wellicht gekocht om valse websites te lanceren”, zei woordvoerder Yves Stevens, die zich baseert op informatie van Het Centrum voor Cybersecurity (CCB) in ons land. “Wees dus op je hoede voor dergelijke praktijken en websites, en wees kritisch voor online aankopen. Als het aanbod te mooi is om waar te zijn, is het wellicht ook niet waar.” De kans bestaat dat het dan om namaakproducten gaat of dat de producten nooit zullen worden geleverd.

Safeonweb heeft alvast enkele tips opgesteld om je te wapenen tegen dergelijke praktijken. Zo wordt aangeraden nooit op een aanbieding te klikken die via e-mail of sms binnenkomt. “Klik nooit op de link in het bericht”, klinkt het.

Ook is het aangewezen steeds de domeinnaam van de aan geklinkte link naar een website te controleren, die moet dezelfde zijn. “De url vind je in de adresbalk van je browser bovenaan de pagina van de website. De domeinnaam is het woord voor de extensie zoals .be, .com, .eu, .org, … De domeinnaam van www.safeonweb.be is dus safeonweb.” Een voorbeeld: https://www.zalando.com zou een url kunnen hebben die er zo uitziet: http://store-zalandocom.com. Dat is dus niet correct omdat het domein hier store-zalandocom is in plaats van zalando.