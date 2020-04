Gehandicapte jongen (6) volgt voorbeeld van 99-jarige Captain Tom en wandelt meer dan 200.000 euro bij elkaar

Een jongen van 6 jaar heeft in zijn eentje al meer dan 200.000 euro ingezameld voor de Britse zorgorganisatie NHS. De zwaar gehandicapte Frank liet zich daarvoor inspireren door de 99-jarige Tom Moore.

De hele wereld keek vorige week met grote verbazing naar de prestatie van de 99-jarige veteraan Tom Moore. De Brit verzamelde intussen meer dan 25 miljoen euro door rondjes te stoppen in zijn tuin met zijn rollator.

Kan ik ook, dacht de 6-jarige Frank Mills. Het ventje uit Victoria Park, Bristol, heeft spina bifida of open rug en stappen is daardoor quasi onmogelijk geworden voor hem. Maar voor het goede doel wilde de jongen zijn grenzen verleggen. In de hoop 99 pond in te zamelen, kondigde hij aan 10 meter te zullen stappen tussen zijn voordeur en de stoep. Hij deed het, en is van plan dat elke dag te doen. Zijn initiatief ging de wereld rond en leverde nu al 217.000 euro op. Doneren kan hier.

“Toen hij ‘captain Tom’ zag stappen, zei hij dat hij dat ook wilde”, zegt zijn moeder Janet aan Daily mail. “We hebben toen een rollator gemaakt voor hem en dat mogelijk gemaakt. Zijn enthousiasme was enorm en heel de buurt heeft hem aangemoedigd. We zijn heel trots.”