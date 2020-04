Natuurbrand Oud-Turnhout: 30 hectare in de as gelegd, grotere ramp vermeden

Oud-Turnhout - In Oud-Turnhout is donderdag de omvang van de schade van de natuurbrand in domein De Liereman in kaart gebracht. Volgens Natuurpunt is er uiteindelijk “slechts” 30 hectare heide en veen in de as gelegd in het getroffen kerngebied van 167 hectare. Door de massale inzet van de brandweer is een nog grotere ramp vermeden, klinkt het.

De brand werd woensdagnamiddag opgemerkt door een fietser in het oostelijke deel van De Liereman. De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse, met tien korpsen uit de ruime regio. Voor de bluswerken gebruikte de brandweer water uit een nabij kanaal om geen extra schade aan de natuur te berokkenen. “Het is uitzonderlijk dat de brandweer hier rekening mee houdt en we zijn hen dan ook erg dankbaar”, zegt Natuurpunt.

Nader onderzoek bracht al aan het licht dat het vuur in het oostelijke punt van het veengebied van De Liereman ontstond en zich door de sterke wind snel verspreidde naar het westen. De brandweer kon echter een smalle strook brandvrij maken met water en zand, waardoor het vuur niet verder kon oprukken. Ook naar het noorden toe is de brand niet ver opgerukt dankzij de beek Lieremansloop. De sterke wind zorgde ook voor een voordeel, want het vuur is niet zoals zo vaak bij veenbranden ondergronds gegaan, waardoor het verder woekeren beperkt bleef. Er kwamen wel heel wat broedvogels om.

Natuurpunt vreest dat het getroffen veen erg moeilijk zal kunnen herstellen. “Venen zijn heel gevoelig voor klimaat- en temperatuursverandering en stikstofdepositie, ze groeien amper 1 mm per jaar”, klinkt het. “Venen zijn eigenlijk restanten van de ijstijd die niet meer op zoveel plaatsen voorkomen in België.” De natuurorganisatie doet alvast een brede oproep om financiële steun te krijgen.