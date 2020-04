Arsenal moet vier spelers op het matje roepen door overtredingen in lockdown

Vier spelers van Arsenal konden zich niet bedwingen tijdens de strenge Britse lockdown. David Luiz, Granit Xhaka, Nicolas Pepe en Alexandre Lacazette lapten de coronamaatregelen aan hun laars en werden aangesproken door de club.

De club heeft het viertal aangesproken over hun roekeloze gedrag, weet Sky Sports. Zo werd Pepe gefilmd terwijl hij een balletje aan het trappen was met vrienden in het Colindale’s Graham Park. Xhaka en Luiz spraken af voor een verboden onderonsje in Southgate. Lacazette werd dan weer gespot toen hij zijn auto liet wassen en gezellig met zijn vriend een babbeltje sloeg.

Op zich geen heftige overtredingen, maar toch liet de woordvoerder van Arsenal weten dat de Gunners hun spelers op hun fouten werden gewezen en onder meer hun voorbeeldrol aangehaald werd.

