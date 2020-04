Ryanair stijgt niet op met verplichte lege stoelen

Ryanair is niet van plan om zijn vluchten te hervatten als overheden zouden verplichten dat de zitplaatsen op middenrijen leeg moeten zijn. Dat zegt de topman van de Ierse lagekostenmaatschappij, Michael O’Leary, in een interview met de Financial Times.

O’Leary doet in de Britse krant zijn vooruitzichten voor het herstel van de luchtvaart uit de doeken. Als het luchtverkeer in Europa in juli weer zou opstarten, verwacht hij dat Ryanair meteen weer 40 procent van zijn vluchten zou kunnen uitvoeren met vliegtuigen die voor 50 tot 60 procent gevuld zijn. Het aantal vluchten zou dan toenemen tot 60 procent in augustus en 80 procent in september, om daarna weer terug te vallen naar 60 procent voor het minder drukke winterseizoen.

Maar als overheden “enkele totaal ondoeltreffende maatregelen rond social distancing” zouden nemen, zoals het leeg laten van de middenrijen, dan zou dat het herstel dwarsbomen. “Als de middelste zitjes leeg zijn, dan beginnen we helemaal niet weer te vliegen”, aldus O’Leary. Hij heeft de Ierse regering naar eigen zeggen al laten weten dat als ze die maatregel zou invoeren en wil dat Ryanair toch weer gaat vliegen, ze dan maar moet betalen voor de lege plaatsen.

“We kunnen geen geld verdienen met een bezettingsgraad van 66 procent”, benadrukt de Ryanair-topman. Hij zegt ook dat de maatregel geen nut heeft. “Het middelste zitje leeg laten, levert geen social distancing op, dus het is eigenlijk een idioot idee dat niets bereikt.”