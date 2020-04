Hij stopte de tank die alles kon veranderen in WO II, en sloot vriendschap met de nazi die hem aanviel

Het was koud en mistig in Sankt Vith, in de Oostkantons, op een steenworp van de Duitse grens. De oorlog zou voor Kerstmis voorbij zijn, dacht iedereen. De Amerikaanse GI Lester Bornstein zat met zijn compagnie in de bossen rond het stadje in de ­Ardennen te wachten tot ze naar huis konden. En toen begon Hitler aan zijn laatste, wanhopige aanval, op 16 december in alle vroegte. Het Von Rundstedt-offensief, The Battle of the Bulge voor de niet-Duitstaligen. Lester overleefde het, en hield er een ­halve eeuw later een Duitse vriend aan over.