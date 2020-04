UEFA betaalt internationale vergoedingen voor spelers vroegtijdig uit aan de clubs

Het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalconfederatie UEFA heeft beslist de internationale vergoedingen die clubs krijgen voor het vrijgeven van spelers tijdens de kwalificaties voor EURO 2020 vroegtijdig uit te betalen.

De UEFA doet dat om de financiële impact van de coronacrisis op de Europese clubs enigszins draaglijker te maken. De uitbetaling komt er dus nog voor de EK-kwalificaties zijn afgelopen, want in de play-offs kunnen de laatste vier tickets voor het toernooi nog verdiend worden. Die play-offs moesten in maart gespeeld worden, maar werden uitgesteld wegens de uitbraak van het coronavirus, en vervolgens verschoven naar september. EURO 2020 zal dan weer in de zomer van 2021 gespeeld worden.

50 miljoen euro gaat naar clubs die spelers hebben vrijgegeven aan de 39 landen die de play-offs niet hoeven te spelen, 17,7 miljoen euro gaat naar clubs die spelers hebben vrijgegeven aan de zestien landen die deelnemen aan de play-offs. 2,7 miljoen euro gaat in september naar clubs die dan spelers vrijgeven voor de play-offs.

Voor EURO 2020 staat nog 130 miljoen euro aan internationale vergoedingen voor clubs klaar, zoals eerder werd overeengekomen tussen de UEFA en de European Club Association ECA. In totaal kunnen 676 teams uit 55 UEFA-lidstaten genieten van de vergoedingen, die gaan van 3.200 euro per club tot 630.000 euro.