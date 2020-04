Wilmès: “Terugkeren naar een vorige fase is niet uitgesloten”

Zelfs als de Nationale Veiligheidsraad beslist om de coronamaatregelen te versoepelen, is een terugkeer naar een vorige fase niet uitgesloten. Dat zegt premier Sophie Wilmès. “Als zou blijken dat de verspreiding van het virus niet onder controle is, moeten we een stap terugzetten en dan zullen we dat ook doen.”

De Nationale Veiligheidsraad komt vrijdagmiddag rond 14.30 uur opnieuw samen in het Brusselse Egmontpaleis. Op tafel ligt onder meer een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen. Woensdag lekte in Le Soir al een voorlopige versie van de aanbevelingen van de expertengroep die de exitstrategie uit de coronacrisis moet voorbereiden uit. Daarin stond onder meer dat de lessen op school deels op 15 mei zouden kunnen hernemen en dat bepaalde handelszaken na 3 mei de deuren opnieuw kunnen openen.

Wilmès herhaalde donderdag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer dat ze het lek betreurt. “Dat is niet alleen respectloos tegenover het werk dat wordt verzet, maar vooral compleet onverantwoord naar de bevolking toe. De afbouw is een zeer delicate operatie, we kunnen ons niet veroorloven dat onze boodschap aan de bevolking vertroebeld geraakt”, klonk het. “De beslissingen over de volgende stappen worden morgen genomen binnen de Nationale Veiligheidsraad. Enkel binnen de Nationale Veiligheidsraad, en enkel op dat moment. Niet in de pers, niet in interviews.”

De premier benadrukte ook dat een eventuele versoepeling van de maatregelen nog niet hoeft te betekenen dat de klok niet kan worden teruggedraaid. “Ik moet daarvoor waarschuwen: we kunnen perspectieven bieden, maar geen garanties. Ik snap dat de bevolking snel vooruitzichten wil maar ons vermogen om de effecten van de maatregelen te voorspellen is beperkt en dus moeten we stap voor stap gaan terwijl we evalueren op het terrein” zei ze. “Een terugkeer naar een vorige fase is niet uitgesloten. Als zou blijken dat de uitbreiding niet onder controle is, moeten we een stap terugzetten en dan zullen we dat doen.”

Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) waarschuwde voor al te veel optimisme. “Ik pleit voor realisme: alles tegelijkertijd heropstarten, is veel te gevaarlijk”, zei ze. “De curve is goed afgeplat dankzij de inspanningen van de bevolking, maar het virus is niet weg en blijft gevaarlijk. Het laatste dat we willen is stappen vooruit zetten, en dan teruggefloten worden omdat er een tweede golf is. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinwinkel.”