Pro League mag beslissen over stopzetten Jupiler Pro League (en Europees voetbal) maar UEFA moet akkoord zijn

De UEFA wil nog steeds dat de nationale competities worden afgewerkt, desnoods in een korte vorm, maar gaat akkoord dat bepaalde landen, zoals België en Schotland, de competitie stopzetten als het niet anders kan. De UEFA laat de nationale bond bepalen wie Europees mag spelen, maar het moet wel een beslissing zijn op sportieve gronden. De UEFA kan die beslissing overrulen als ze vinden dat het niet eerlijk is. De stand na 29 speeldagen zal dus wellicht worden behouden.

Het Uitvoerend Comité van de UEFA kwam vandaag bijeen via videoconferentie. Ze vragen de nationale bonden nog steeds om de competities uit te spelen, maar benadrukt echter dat de gezondheid van spelers, toeschouwers en alle betrokkenen bij voetbal en het grote publiek op dit moment de belangrijkste zorg moet blijven.

Het ideale scenario volgens de UEFA is, indien de pandemie dit toelaat, om de momenteel geschorste binnenlandse competities te voltooien, zodat voetbalclubs in hun oorspronkelijke vorm in aanmerking kunnen komen voor UEFA-clubcompetities op sportief niveau. Mocht dit resultaat niet mogelijk zijn, dan verdient het de voorkeur dat geschorste binnenlandse competities opnieuw van start gaan met een ander formaat op een manier die clubs nog steeds in staat zou stellen zich te kwalificeren op sportief niveau. Maar als nationale competities legitieme redenen hebben om hun binnenlandse competities voortijdig te beëindigen,verlangt de UEFA van de betrokken landen dat ze clubs selecteert voor de Europese competities volgend seizoen op basis van sportieve verdiensten in de nationale competities dit seizoen. De UEFA moet dit wel goedkeuren en kan de beslissing overrulen als het vindt dat de verdeling niet eerlijk is gebeurd.

Er zijn twee legitieme redenen: Ten eerste; het bestaan ??van een officieel bevel dat sportevenementen verbiedt, zodat de binnenlandse competities niet kunnen worden afgerond. Met andere woorden: als de Veiligheidsraad beslist dat er niet mag gevoetbald worden.

Ten tweede: door economische problemen die het afronden van het seizoen onmogelijk maken omdat dit de financiële stabiliteit op lange termijn van clubs in gevaar zou brengen.