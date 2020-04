Fiscus publiceert schuldbekentenis na veroordeling wegens VRT-reeks ‘De Fiscus’

De FOD Financiën trekt niet naar het Hof van Cassatie na de veroordeling voor schending van het beroepsgeheim door het Gentse hof van beroep. De overheidsdienst zal vrijdag in zeven kranten en op Canvas een schuldbekentenis publiceren naar aanleiding van de VRT-reeks ‘De Fiscus’. Dat meldt De Standaard en bevestigt de fiscus donderdag.

De VRT-reeks volgde in het najaar van 2016 de werking van de FOD Financiën. Op 7 december was er een uitzending waarin een bedrijf aan bod kwam dat gecontroleerd werd omwille van een fraudeonderzoek. Maar op 25 februari van dit jaar oordeelde de Gentse raadsheren dat het beroepsgeheim geschonden was omdat het productiehuis dat de serie opnam en de personen die met het bedrijf voldoende vertrouwd waren, wisten of konden weten over wie en wat het ging, zo laat de federale overheidsdienst Financiën weten.

Woordvoerder Francis Adyns bevestigt dat de FOD afziet van een cassatieberoep. Vrijdag volgt de publicatie van de schuldbekentenis in zeven Vlaamse kranten, alsook op het tweede VRT-net Canvas. “De FOD Financiën wachtte de betekening van het arrest niet af om deze publicatie te laten doen. Let wel, dit impliceert geenszins een schuldbekentenis van de FOD Financiën. We zijn verplicht de tekst te publiceren en dit houdt dus niet in dat de opgelegde verplichting strookt met ons inzicht.”

Financiën meldt nog dat het bij de tv-reeks de uiterste geheimhouding over de identiteit van de gefilmde personen en bedrijven bedong. “Het productiehuis hield zich zorgvuldig en nauwgezet aan deze geheimhouding door alle beelden die rechtstreeks of onrechtstreeks konden verwijzen naar betrokken personen of bedrijven te anonimiseren. Toch spande het bedrijf in kwestie een rechtszaak aan, onder andere wegens schending van het beroepsgeheim.”