Persoon neergestoken in Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek -

In de Kolonel Picquartlaan in Schaarbeek is donderdag een persoon om het leven gekomen bij een steekpartij. Dat melden La Dernière Heure en RTL. De steekpartij zou het gevolg zijn van een ruzie over het verhuren of onderverhuren van een flat maar de juiste omstandigheden zijn nog onduidelijk. Volgens RTL werd één verdachte van zijn vrijheid beroofd.