Test Aankoop roept op om promoties in supermarkten weer toe te laten, al zal het effect pas echt groot zijn bij één supermarkt

De prijzen in veel supermarkten in ons land liggen nog steeds hoger dan voor de coronacrisis, maar de jongste dagen is wel een positieve evolutie merkbaar. De prijzen daalden weer lichtjes, blijkt uit onderzoek van Test-Aankoop. De consumentenorganisatie roept de overheid op alle promoties in supermarkten weer toe te laten. “We zijn nog niet waar we moeten zijn.”