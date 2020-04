Pleegzorg Vlaanderen vraagt extra verlof voor ouders: “Deze kinderen hebben sowieso meer zorg nodig”

In de plannen van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V), om alleenstaande thuiswerkende ouders extra coronaverlof te geven, vallen pleegouders compleet uit de boot. Want, zo redeneert ze, die kunnen een beroep doen op tijdskrediet en andere stelsels om job en privé beter te combineren. Alleen: pleegmama’s en -papa’s hebben daar nog steeds geen recht op. En dus offeren ze vakantiedagen op om het hoofd boven water te houden. “Alles wat we hebben opgebouwd, zijn we op vijf weken verloren”, zegt Wouter.