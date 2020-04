Europese Commissie organiseert driedaagse hackathon in strijd tegen coronavirus

Al meer dan 12.000 mensen hebben zich ingeschreven voor een Europese hackathon, waar van vrijdag tot zondag op zoek zal worden gegaan naar kortetermijnoplossingen voor allerlei problemen die het gevolg zijn van de coronapandemie. Er zal onder meer gekeken worden naar de impact op de menselijke gezondheid, naar de continuïteit van ondernemingen, naar afstandswerk en -onderwijs en naar de maatschappelijke cohesie.

Een hackathon is een evenement dat in principe non-stop doorloopt en waarbij deelnemers oplossingen zoeken voor bepaalde specifieke problemen. In de context van het coronavirus vindt zo’n Europese hackathon van vrijdagavond tot zondag plaats.

De winnende oplossingen zullen geïntegreerd worden in een Europees Covid-platform, van waaruit ze eindgebruikers als ziekenhuizen moeten kunnen bereiken. Via het platform moeten de oplossingen ook in het vizier komen van investeerders en andere geïnteresseerden van over de hele Europese Unie.

De #EUvsVirus-hackathon gaat vrijdag om 18 uur van start en zal op de website van de Commissie worden gelivestreamd.