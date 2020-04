Kamer keurt prijsverlagingen van bepaalde medicijnen goed

De plenaire Kamer heeft donderdag unaniem een wetsontwerp goedgekeurd dat de farmasector tot een aantal besparingen dwingt. Een deel van de besparingen vloeit door naar de patiënt, die minder remgeld zal moeten betalen voor een aantal geneesmiddelen tegen onder meer osteoporose, astma, hoge bloeddruk en alzheimer.

Het wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) had eigenlijk een tijd geleden al gestemd moeten zijn, maar de definitieve goedkeuring in plenaire raakte na de goedkeuring in Commissie in februari op de lange baan. Donderdag raakte het ontwerp uiteindelijk wel gestemd, nadat de tekst vorige week nog teruggestuurd was naar de bevoegde Kamercommissie, omdat een aantal partijen nog een wijziging wilden aanbrengen. De bepaling in het ontwerp hadden in april in werking moeten treden, maar dat wordt nu 1 juli.

Concreet voorziet het wetsontwerp dat de patiënt minder remgeld moet betalen voor een aantal geneesmiddelen voor onder meer osteoporose, astma, hoge bloeddruk, epilepsie, alzheimer, depressie en bepaalde kankers. De andere aan de farmasector opgelegde besparingen doen de overheidsfactuur voor geneesmiddelen dalen. Daardoor moet er meer ruimte vrijkomen voor investeringen in nieuwe, innovatieve behandelingen die de zorg voor de patiënt verbeteren.

Het ontwerp voorzag in eerste instantie ook een besparing van 48 miljoen euro voor de ziekenhuizen, maar die besparing verviel omdat de ziekenhuizen al erg grote kosten moeten dragen door de uitbraak van het coronavirus.