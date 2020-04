Een prinselijke regenboog

De coronacrisis spaart niemand, dus zitten ook de Britse prins William en zijn kroost in lockdown in hun buitenverblijf Anmer Hall, in het oosten van Engeland. En dan moeten de handen uit de mouwen, want ook koninklijke kinderen moeten geëntertaind worden. Mama Kate bekende zelfs dat ze haar kinderen geen Paasvakantie had gegeven. “Vertel het niet voort, maar we zijn gewoon les blijven geven. Ik voel me erg gemeen”, zei ze.