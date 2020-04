De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa kan zich niet meer op eigen kracht redden uit de coronacrisis. Dat maakte het moederbedrijf van Brussels Airlines donderdag bekend bij de publicatie van de kwartaalcijfers. Lufthansa rekent al langer op staatssteun. Ook in ons land zijn er gesprekken voor de Belgische dochtermaatschappij.

Lufthansa leed in het eerste kwartaal een operationeel verlies van 1,2 miljard euro. De impact van de coronapandemie diepte het verlies van 336 miljoen euro twaalf maanden eerder in het, traditioneel zwakkere, eerste kwartaal verder uit.

Voor het tweede kwartaal voorspelt Lufthansa bovendien aanzienlijk groter verlies nu quasi alle passagiersvluchten opgeschort zijn. Lufthansa laat weten dat het onmogelijk te zeggen is wanneer de activiteiten zouden heropstarten. Momenteel is er enkel een noodvluchtschema.

Alleen al in maart ging bovendien zowat 1,4 miljard euro omzet verloren. In heel het kwartaal is er sprake van 6,4 miljard euro omzet, tegenover 7,8 miljard euro een jaar eerder.

Lufthansa vreest door de coronacrisis in de komende weken problemen te krijgen met betalingen. De mate waarin het aan lopende betalingsverplichtingen kan voldoen, is volgens het bedrijf sterk teruggelopen. Lufthansa onderhandelt daarom onder meer met de Duitse overheid over steun om overeind te blijven.

Momenteel is er nog 4,4 miljard euro in kas, na nieuwe kredieten. Maar die middelen zullen de komende weken duidelijk slinken. Het bedrijf houdt er geen rekening mee dat het de komende kapitaalnoden zou kunnen dekken met nieuwe opnames op de markten.

Er zijn daarom “intensieve onderhandelingen” met de regeringen van Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en België. Naast Lufthansa en Brussels Airlines, vallen bijvoorbeeld ook Swiss en Austrian Airlines onder de luchtvaartgroep.