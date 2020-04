Antwerpvoorzitter Paul Gheysens houdt pleidooi voor snelle heropstart competitie: “Ten laatste op 1 juli terug voetballen”

Antwerpen -

De Nationale Veiligheidsraad buigt zich vrijdag onder meer over de interpretatie van het verbod op massa-evenementen, inclusief voetbalwedstrijden. Begin volgende week wil de Algemene Vergadering van de Pro League op basis van die beslissing stemmen over het al dan niet definitief stopzetten van de competitie. Voor Antwerpvoorzitter Paul Gheysens is het nu al duidelijk: “We moeten zo snel mogelijk, uiterlijk 1 juli, terug beginnen voetballen. Dat is perfect mogelijk, met respect voor alle regels, én economisch noodzakelijk voor alle voetbalclubs.”