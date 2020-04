Dit doet de coronacrisis met onze portefeuille: inkomsten, uitgaven en beleggingen

“Sommigen hebben op het einde van de maand nog wat geld over, ik heb aan het einde van mijn geld altijd nog een stukje maand over.” Ooit was het een boutade, maar sinds de uitbraak van de coronapandemie is het voor heel wat mensen een bittere realiteit. Sommigen werden voor het eerst tijdelijk werkloos, anderen zien hun zuurverdiende spaarcenten in rook opgaan. Toch is het niet al financiële kommer en kwel: de olieprijzen staan lager dan ooit, de kosten voor kinderopvang vallen weg, een reisbudget is overbodig.