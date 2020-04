Lockdown goed voor dieren: twee derde minder verkeersslachtoffers

Voor de jaarlijkse paddentrek eind februari kwam de lockdown te laat, maar andere wilde dieren lijken wel te varen bij het fors verminderde verkeer. Volgens Natuurpunt worden tussen half maart en half april gewoonlijk 2.032 dodelijke aanrijdingen met egels, dassen en bunzings gemeld. Dit jaar ontving de natuurorganisatie slechts 772 meldingen.

In het voorjaar vallen normaal gezien heel wat verkeersslachtoffers onder wilde dieren, die dan vaak lange afstanden afleggen op zoek naar een partner voor de paartijd en dus veel wegen oversteken. Dat het aantal meldingen via de websites dierenonderdewielen.be en waarnemingen.be. is gedaald, is dus goed nieuws, al plaatst Natuurpunt een belangrijke kanttekening. Het aantal waarnemers is ook minder dan anders, waardoor de kans op detectie is afgenomen. De organisatie roept het brede publiek op waarnemingen te delen. Wandelaars, fietsers en mensen die een essentiële verplaatsing maken, kunnen makkelijk verkeersslachtoffers in kaart brengen via een app of de website.