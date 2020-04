Eden Hazard maakt in kookprogramma indruk met zijn cordon bleu

Geen voetbal door de coronacrisis dus toonde Eden Hazard zijn kunsten… in de keuken. De Rode Duivel nam deel aan een kookprogramma op de Franse zender M6 en deed dat voortreffelijk.

Dat Eden Hazard van hamburgers houdt, dat weten we intussen wel. Maar de sterspeler van Real Madrid houdt ook wel van de fijne keuken. Daarom wou hij wel meedoen aan ‘Tous en Cuisine’, een kookprogramma op de Franse zender M6 van Cyril Lignac, een chef-kok met een Michelin-ster.

In opdracht van topchef bereidde Eden Hazard een zelfgemaakte cordon bleu, gepureerd met aardappelen in olijfolie. Hij kreeg daarbij de hulp van Yanis en Léo, twee van zijn vier kinderen. Op de vraag ‘Wat kan papa goed koken?’ antwoordden zij gevat: “Niks!”. Eden zelf reageerde met de woorden: “Ik ben toch een pastaspecialist?”

Hazard kookte in deze coronatijden uiteraard van thuis in Madrid, maar het resultaat mocht er best zijn volgens Lignac. Al gaf de Rode Duivel toch toe dat hij liever presteert op een voetbalveld.