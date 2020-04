‘Viroloog der virologen’ waarschuwt voor “dodelijke, tweede coronagolf” en ziet maar twee opties

Hij ontdekte in 2003 het bestaan van het SARS-virus, hij verrichtte al baanbrekend werk rond het MERS- en het zikavirus, en momenteel is hij het gezicht van de succesvolle Duitse aanpak van de coronacrisis. Topviroloog Christian Drosten (47) is al jaren een grote naam in zijn vakgebied, mogelijk zelfs de grootste. En net die man waarschuwt nu voor een tweede golf van besmettingen, die dit najaar ongezien hard zal toeslaan.