Bru en Colruyt vechten ‘wateroorlog’ uit in de Ardennen: “Dit kunnen we niet aanvaarden”

Waterfabrikant Bru vreest dat Colruyt zijn eigen mineraalwater wil gaan oppompen in het Waalse Stoumont. “Hun terrein ligt echt vlak bij ons. Daardoor riskeren we dat ons water vervuild geraakt en dat onze bronnen opdrogen. Dat kunnen we niet aanvaarden”, luidt het bij Bru, dat al bezwaar heeft aangetekend tegen de plannen van de warenhuisketen.