Verboden te dromen: nieuwe Amerikaanse overnemers van KV Oostende prediken realisme

KV Oostende leeft weer. Na een helse strijd vond kandidaat-overnemer Pacific Media Group (PMG) dan toch een akkoord met schuldeiser Marc Coucke. Zo komt KVO in Amerikaanse handen en krijgt het normaal een proflicentie. PMG is niet van plan om show op te voeren. Ze willen de club gestaag uitbouwen met goedkope talenten die ze rekruteren op basis van data-analyse.

KV Oostende heeft het gehad met wilde weldoeners zoals Marc Coucke die (meteen) top vijf willen spelen en zwaaien met enorme contracten. Daarom wees KVO verschillende aanbiedingen af van dromers. Soms tot grote frustratie van ex-voorzitter Coucke die liever een overnemer zag komen die hem de 6,2 miljoen euro schulden direct terugbetaalde en ook jaarlijks 1,2 miljoen bleef neertellen voor zijn tribune.

Oostende hield voet bij stuk. Stromannen waren niet welkom. Nog liever gingen ze failliet. De kustclub wilde alleen in zee gaan met investeringsmaatschappij Pacific Media Group (PMG). De Amerikanen tellen minder geld neer voor de aandelen, maar hadden het interessantste project. Ze dansten niet naar de pijpen van Coucke en hebben een sportief plan op maat van Oostende. Nu er een deal is, kan alles in werking treden met een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen. Zeker als Oostende straks met een proflicentie in 1A blijft.

Voor Pacific Media Group moet KV Oostende volgend seizoen geen Play-off 1 spelen. De kustclub heeft 18 spelers die einde contract zijn en vrijwel allemaal mogen ze vertrekken. Jongens als Neto en Vargas worden al in Azië geciteerd. Neto vooral in China en Indonesië. De Amerikanen gaan een compleet nieuwe ploeg bouwen.

Daarbij gaan ze vooral inzetten op onbekend talent. Hun businessmodel is gebaseerd op data-analyse. Zo heeft PMG een database van zowat alle spelers in het Franse profvoetbal: van eerste tot vierde klasse. Tot voor kort waren ze namelijk ook eigenaar van OG Nice. Zo’n structuur willen ze ook opzetten in België net zoals ze dat in Engeland en Zwitserland doen. Daar beheren ze de clubs Barnsley en FC Thun.

Geschikt voor België?

Rekruteren uit eigen contreien is de bedoeling. Gokken op ruwe diamanten uit Afrika is niet meteen aan de orde. Er zal ook aandacht besteed worden aan de opleiding en jeugdwerking, want de bedoeling is uiteraard opleiden en doorverkopen. Er komen ook meer realistische jaarsalarissen. Bruto jaarlonen die hoger liggen dan 300.000 euro: dat is gedaan.

Het wordt interessant om te zien of de statistische aanpak een degelijke ploeg oplevert. De Jupiler Pro League is doorgaans geen competitie waar je het redt met elf jonkies.